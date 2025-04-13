Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya harekete geçti! Binlerce Türk sınır dışı edilecek
DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor

İtalya'da konuşan DEM Partili Buldan ilk kez tarih verdi
Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar

Emniyet şeridinde gidip tehditler savurdu: Kafana sıkarlar senin

Karabük'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Zopran köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden Ö.A. idaresindeki 78 SH 136 plakalı kamyonet, S.M. idaresindeki 06 DRT 69 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.