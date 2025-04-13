Karabük'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Karabük'te bir kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Zopran köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden Ö.A. idaresindeki 78 SH 136 plakalı kamyonet, S.M. idaresindeki 06 DRT 69 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel