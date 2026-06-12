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Karabük'te Jandarma'nın 187. yılı dualarla anıldı

Karabük'te Jandarma'nın 187. yılı dualarla anıldı
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Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Program kapsamında Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra 5000 Evler Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Programlara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, askeri yetkililer ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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