Karabük'te İtfaiye Haftası Etkinliği Düzenlendi
Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte, itfaiyeciler bir binanın çatısından Türk bayrağı açarak indi. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, itfaiyenin afet durumlarındaki önemine dikkat çekerek donanımlı olduklarını vurguladı.
Karabük'te İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Ergenekon Mahallesi'ndeki 16 katlı bir binada gerçekleştirilen etkinlikte, itfaiyeciler çatıdan Türk bayrağı açarak indi.
Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gazetecilere, olası bir afet durumunda itfaiyenin yeterliliğinin çok önemli olduğunu belirtti.
Karabük Belediyesi itfaiyesinin donanımlı olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Bu tarz yeteneklerimizi geliştirerek Karabüklülere, bölge halkına ve ülkemize hizmet edeceğiz." dedi.