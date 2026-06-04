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Karabük'te iskeleden düşen işçi yaralandı

Karabük'te iskeleden düşen işçi yaralandı
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Karabük'te inşaat halindeki bir binanın dördüncü katındaki iskelede çalışan yabancı uyruklu işçi A.O., dengesini kaybederek zemine düştü. Yaralanan işçi, arkadaşlarının ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te iskeleden düşen işçi, tedavi altına alındı.

Soğuksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katındaki iskelede çalışan yabancı uyruklu işçi A.O. (24) henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

A.O'nun yaralandığı fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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