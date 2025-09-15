Haberler

Karabük'te İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Karabük'te İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Karabük'te "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören yapıldı.

Valilik bahçesindeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, kurum müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.