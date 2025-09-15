Karabük'te İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı
Karabük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.
Valilik bahçesindeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, kurum müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel