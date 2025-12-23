Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı. İlk kaza Cumayanı köyü yakınlarında, ikinci kaza ise Ortaköy köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.A.Ç. idaresindeki 06 BCF 803 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskipazar ilçesindeki kazada ise A.Ş. yönetimindeki 05 AAZ 936 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Eskipazar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.