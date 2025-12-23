Haberler

Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı. İlk kaza Cumayanı köyü yakınlarında, ikinci kaza ise Ortaköy köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A.Ç. idaresindeki 06 BCF 803 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskipazar ilçesindeki kazada ise A.Ş. yönetimindeki 05 AAZ 936 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Eskipazar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel





