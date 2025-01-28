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Karabük'te Horoz Dövüştüren 27 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te Horoz Dövüştüren 27 Şüpheli Yakalandı
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Karabük'te jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 27 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheli organize etmekten işlem görürken, diğerlerine kumar oynamaktan toplam 280 bin lira ceza uygulandı.

Karabük'te horoz dövüştürdüğü iddia edilen 27 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük merkezde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 yaralı horoz ve 3 taşıma çantası ele geçirildi.

Dövüşü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer 26 şüpheliye ise "kumar oynamak"tan toplam 280 bin 395 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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