Hafriyat kamyonu alev alev yandı

KARABÜK-Ankara kara yolunda hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hafriyat kamyonu, kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Burunsuz köyü yakınlarında meydana geldi. Tahsin Türk (49) idaresindeki 06 DSS 724 plakalı hafriyat kamyonunun motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Eflani ilçesinden Ankara'ya gittiğini belirten şoför Türk, "Durur durmaz alttan, motorun oradan alev aldı. Kendimi arabadan zor attım. İndim ama yapacak bir şey yok" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı