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Karabük'te firari hükümlü yakalandı

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Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Şahsın 8 ayrı suçtan arandığı ve daha önce de hapis cezası aldığı belirlendi. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları sırasında, şüphelendikleri R.Ç'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde 8 ayrı suçtan araması olduğu öğrenilen şüpheli hakkında yine kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından R.Ç. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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