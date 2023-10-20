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Karabük'te firari hükümlü yakalandı

Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Şahsın 8 ayrı suçtan arandığı ve daha önce de hapis cezası aldığı belirlendi. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.