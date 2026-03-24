Karabük'ten kısa kısa

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte 2 bin 500 fidan dağıttı. Ayrıca Karabük Üniversitesi, SCImago sıralamasında son üç yılda önemli bir yükseliş kaydetti.

Karabük'te vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası dolayısıyla Kemal Güneş Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, vatandaşlara 2 bin 500 kestane, ıhlamur, defne, ceviz ve mavi servi fidanı dağıtıldı.

KBÜ SCImago Türkiye sıralamasında yükseliş kaydetti

Karabük Üniversitesi (KBÜ), uluslararası akademik değerlendirme sistemlerinden SCImago Kurumlar Sıralamasına göre Türkiye genel sıralamasında son üç yılda yükseliş kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCImago Kurumlar Sıralaması (Institutions Rankings-SIR) 2025 yılı sonuçları açıklandı.

KBÜ, 2023 yılında 106'ncı sıradan 2024'te 69'ncu sıraya, 2025'te 62'nci sıraya ve 2026'da 52'nci sıraya çıkarak toplamda 54 basamak ilerleme sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin son 3 yılda Türkiye sıralamasında önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek, bu yükselişin üniversite için önemli kazanım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
500

