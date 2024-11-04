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Karabük'te Evinde Ölü Bulunan Kadın

Karabük'te Evinde Ölü Bulunan Kadın
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Karabük'te tek başına yaşayan 39 yaşındaki Kezban İnebey, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan İnebey'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Kezban İnebey'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulduğu İnebey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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