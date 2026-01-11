Karabük'te 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Güney köyünde İ.M.'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, evin ikinci katına da sıçradı. Yangın nedeniyle mahalleli panik yaşarken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.