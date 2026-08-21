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Karabük'te Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Karabük'te motosikletli yunus timlerinin durdurduğu araçtan yola çıkarak ev ve iş yerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 154 fişek ve kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te ev ve iş yerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, 5000 Evler Mahallesi Kapullu yolu üzerinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda durdurulan V.Y'ye ait araçta suç unsuru materyaller bulunması üzerine, zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 154 fişek, 64 ses fişeği ve kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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