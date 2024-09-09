Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük Mahallesi Doğa Sokak'ta bir elektrik direğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın elektrik direğinde hasara yol açtı.

Öte yandan elektrik direğindeki yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.