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Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

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Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Safranbolu ilçesi yönüne giden O.C.Ş. idaresindeki 80 AAY 375 plakalı cip, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki A.S.Ç. ve K.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 1,08 promil alkollü çıkan sürücünün, daha önce bu sebeple sürücü belgesinin daimi iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük Trafik Kazaları Güncel Haberler

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