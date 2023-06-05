Karabük'te Damat Kayınpederinin Evinin Yakılması Olayı

KARABÜK'te, husumetli olduğu kayınpederi Nail Yılmaz'ın evini yakan damat Ü.Y. (30) gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde Nail Yılmaz'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kimsenin olmadığı eve kapıyı kırarak girdi. Evin çatısına da sıçrayan yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Nail Yılmaz, otomobiline zarar verip, evini yakan damadından şikayetçi oldu. Soruşturma sürdürülüyor.