Karabük'te Cami Yangını: Yapı Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te Cami Yangını: Yapı Kullanılamaz Hale Geldi
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Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında Holamanoğlu Mahallesi Camisi kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi.

Kayaarkası köyü Holamanoğlu Mahallesi Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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