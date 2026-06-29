Karabük'te bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı
Karabük'te bir oto yıkama dükkanına giren bitkin leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tedavi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacak.
Karabük'te bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan oto yıkama dükkanına leyleğin girdiğini görenler, kuşun halsiz olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Adrese giden ekipler, göçmen kuşu kontrollerinin yapılması için müdürlüğe götürdü.
Leyleğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz