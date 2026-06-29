Haberler

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir oto yıkama dükkanına giren bitkin leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tedavi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacak.

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan oto yıkama dükkanına leyleğin girdiğini görenler, kuşun halsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, göçmen kuşu kontrollerinin yapılması için müdürlüğe götürdü.

Leyleğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika

Cepheye gönderdiği askerlerle ilgili detay Putin'i derinden sarsacak
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama
Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti