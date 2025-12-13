BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haberler

Karabük'te hastaneye gitmek üzere otelden ayrıldıktan sonra ormanda ölü bulunan Abizer Y. ile ilgili olarak Y.A. isimli kadın gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın detayları polis soruşturmasıyla ortaya çıktı.

Karabük'te hastaneye gitmek için kaldığı otelden ayrıldıktan sonra Abizer Y.'nin ormanda ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.A. isimli kadın gözaltına alındı. Abizer Y.'nin otelden çıktıktan sonra ormanda Y.A. ile buluştuğu, sonrasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Y.A.'nın fenalaşan Abizer Y.'yi o halde bırakıp kaçtığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

