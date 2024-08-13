Karabük'te bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Kapullu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin bahçesinde çıkan yangın, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kapullu Mahallesi 910 Sokak'ta 3 katlı bir evin bahçesinde bulunan odunlar yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.