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Karabük'te Bıçaklı Kavga: İki Kişi Yaralandı

Karabük'te Bıçaklı Kavga: İki Kişi Yaralandı
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Karabük'te Serdal K., daha önce eşine bıçakla zarar veren husumetlisi Murat A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olay sırasında Murat A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, Serdal K. gözaltına alındı.

KARABÜK'te Serdal K., daha önce eşini kolundan bıçakla yaralayan husumetlisi Murat A.'yı kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Serdal K., daha önce eşi Belgin K.'yı kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Serdal K., Murat A.'yı kolundan bıçakla yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Murat A., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Serdal K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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