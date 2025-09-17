Karabük'te Bıçaklı Kavga: İki Kişi Tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Karabük'te İbrahim Ayvataş'ın öldüğü, Bahattin K.'nın da yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan Emre Erakman ve Oğuzhan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre Erakman ve Oğuzhan Şahin, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bıçaklanarak hayatını kaybeden İbrahim Ayvataş ise Karabük merkeze bağlı Fatih Mahallesi Elif Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,