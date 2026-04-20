Karabük'te aranan 53 kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında aranan 53 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart-17 Nisan tarihlerinde kent merkezinde asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye hizmetleri yürütüldü.

Denetim ve kontrollerde, ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 42 fişek ve kartuş ile 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklanmasına yönelik yakalama kararı bulunan 33 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 20 kişi olmak üzere 53 kişi yakalandı, 13 yoklama kaçağı kişi hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca "kasten öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, Ovacık ilçesinde saklandığı köyde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan "kumar oynaması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3 iş yerine adli tahkikat yapıldı, 2 iş yeri kapatıldı. 53 kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"nun ilgili maddelerince 638 bin 220 lira idari ceza uygulandı.