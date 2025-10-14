Karabük'te Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

KARABÜK'te, bir apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Karabük merkeze bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, apartman boşluğu dumanla kaplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, daire sakinleri tahliye edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, dumandan etkilenen 5 kişi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.