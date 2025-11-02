Karabük'te Apartman Yangını: 1 Yaralı

Karabük'te apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

Yeşil Mahalle Papatya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın sonrası bina sakinleri arasında arbede yaşandı.

Öte yandan yangında başından yaralanan bir kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.