Haberler

Karabük'te Apartman Yangını: 1 Yaralı

Karabük'te Apartman Yangını: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Yeşil Mahalle Papatya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana gelirken, başından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

Yeşil Mahalle Papatya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın sonrası bina sakinleri arasında arbede yaşandı.

Öte yandan yangında başından yaralanan bir kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Derbi öncesi Beşiktaş'ta silahlı çatışma çıktı! 1 taraftar yaralı

Dev derbi öncesi stat önünde silahlı çatışma çıktı! Yaralanan var
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.