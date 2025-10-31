Karabük'te Altyapı Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

Karabük Belediyesi tarafından altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi'nde başlatılan faaliyetler kapsamında kanalizasyon hattı yenileniyor.

Bölgede 2 bin metrelik yeni bulvar düzenlemesi, dere ıslahı, görsel iyileştirme uygulamaları, asfalt serimi, kaldırım yenileme, peyzaj düzenlemeleri ve yeni nesil aydınlatma sistemlerinin kurulumu gibi uygulamalar da eş zamanlı olarak tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Haziran'ın sonunda başladıkları çalışmalarda sona gelindiğini belirten Çetinkaya, "Buranın estetik çalışmalarına başlayacağız. Şehir Parkı ile cadde bütünleşecek. Işıl ışıl, tertemiz bir cadde olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların olduğu bölgedeki esnafların sorunlarının da ortadan kalkacağını aktaran Çetinkaya, 15 günde kalan bölümün tamamlanacağını kaydetti.