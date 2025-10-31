Haberler

Karabük'te Altyapı Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

Karabük'te Altyapı Çalışmaları Tamamlanmak Üzere
Güncelleme:
Karabük Belediyesi, Ergenekon Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme, bulvar düzenlemesi ve asfalt serimi gibi altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmaların sona yaklaştığını ve bölgenin estetik düzenlemelere ay sonunda geçeceğini açıkladı.

Karabük Belediyesi tarafından altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi'nde başlatılan faaliyetler kapsamında kanalizasyon hattı yenileniyor.

Bölgede 2 bin metrelik yeni bulvar düzenlemesi, dere ıslahı, görsel iyileştirme uygulamaları, asfalt serimi, kaldırım yenileme, peyzaj düzenlemeleri ve yeni nesil aydınlatma sistemlerinin kurulumu gibi uygulamalar da eş zamanlı olarak tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Haziran'ın sonunda başladıkları çalışmalarda sona gelindiğini belirten Çetinkaya, "Buranın estetik çalışmalarına başlayacağız. Şehir Parkı ile cadde bütünleşecek. Işıl ışıl, tertemiz bir cadde olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların olduğu bölgedeki esnafların sorunlarının da ortadan kalkacağını aktaran Çetinkaya, 15 günde kalan bölümün tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
