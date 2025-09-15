Karabük'te AK Parti ilçe danışma meclisi toplantıları tamamlandı

Ak Parti Karabük İl Teşkilatı, ilçe danışma meclisi toplantılarını gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Karabük Koordinatörü ve 27. Dönem Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantılarda, 6 ilçede, 80 mahalle ve 278 köy başkanı ile bir araya gelinerek istişarelerde bulunuldu.

Eskipazar ve Ovacık'ta başlayan ilçe danışma toplantıları kapsamında mahalle ve köy başkanlarıyla bir araya gelen teşkilat, istişarelerini Merkez ilçe, Eflani, Safranbolu ve Yenice'de sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilat demenin birlik, kararlılık ve hizmet demek olduğunu belirtti.

Hep birlikte Karabük için çalışmaya devam edeceklerini belirten Salt, "Mahalle ve köy başkanlarımız, teşkilatımızın en önemli yapı taşlarını, yani temelini oluşturuyor. Birlik ve beraberliğimizle Karabük'ümüze hizmet yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.