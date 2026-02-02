Haberler

Ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü

Karabük'ün Cemaller köyünde bir ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ancak ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cemaller köyünde Sinan Saygun'a ait ahırda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Hayvanın bulunmadığı ahırdaki 2 köpek öldü. Yangın sonrası ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

