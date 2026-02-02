Karabük'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü
Karabük'te Cemaller köyünde bir ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü ve ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Karabük'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, 2 köpek öldü.
Merkeze bağlı Cemaller köyünde S.S.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ahırdaki iki köpek öldü, yapı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel