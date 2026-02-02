Haberler

Karabük'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü

Karabük'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Cemaller köyünde bir ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü ve ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Karabük'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, 2 köpek öldü.

Merkeze bağlı Cemaller köyünde S.S.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ahırdaki iki köpek öldü, yapı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu