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Karabük'te sahipsiz köpeklerin bakımı ve tedavisi 3 bin kapasiteli barınakta yapılıyor

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Karabük'te 42 dönüm arazi üzerine kurulan 3 bin kapasiteli barınakta sahipsiz köpeklerin beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçları karşılanıyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, barınağın bölgenin en büyük ve ferah tesisi olduğunu belirtti.

Karabük'te 42 dönümlük araziye kurulan 3 bin kapasiteli barınakta sahipsiz köpeklerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra tedavileri yapılıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AA muhabirine, kentlerde yoğun trafik ve artan nüfusun hem insanlar hem de hayvanlar için yaşam alanlarını daralttığını belirtti.

Hayvanların trafikte zarar gördüğüne değinen Çetinkaya, "Daralan yaşam alanlarında gergin ve saldırgan oluyorlar. Canlılarımızı da koruma altına almamız lazım. Bu agresif yapılarından da insanların zarar görmemesini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Sahipsiz hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy mevkisinde 42 dönümlük arazinin barınak için tahsis edildiğini kaydeden Çetinkaya, projenin kısa sürede hayata geçirildiğini söyledi.

Barınak hakkında bilgi veren Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Barınağımızın ferah, kışın soğuktan korunaklı, kapasitesi yüksek ve hayvan türlerine göre ayrışmış olduğunu görüyoruz. Barınağımız hafta sonları ve hafta içi açık, halkımız gidip gezebilir ayrıca insanlarımız düzenli bir alanda hayvan beslemek, hayvanlara destek vermek istiyorsa bunu o alanda gerçekleştirebilir."

Çetinkaya, barınakta sahipsiz hayvanların tedavilerinin de yapıldığını söyledi.

Sahipsiz hayvanların yanı sıra sahipli hayvanlara da hizmet sunduklarını belirten Çetinkaya, "Hasta hayvanlarımızın röntgeninden ameliyatına kadar birçok işlemi burada sağlıyoruz. Bölgenin en büyük barınağı, konfor açısından geniş ve ferah olmasıyla ön plana çıkıyor. İlerleyen süreçte niteliği daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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