Haberler

Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

B.B. idaresindeki 34 HUF 661 plakalı yolcu otobüsü, Mermer Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen M.S. yönetimindeki 34 DG 3017 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, ışıkta bekleyen M.Ö'nün kullandığı 33 VR 540 plakalı tıra, tır da A.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Sürücüsü M.S. ile yanındaki F.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Ülke dev bir mezarlığa döndü! Virüsün bilançosu korkunç boyutlarda
Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yaşlı kadın ölüme böyle gitti
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti

Denizden gelen acı haber aileyi yıktı! Eşinin feryadı yürek dağladı
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Korkulan oldu!