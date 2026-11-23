Karabük'te 10 şüpheli gözaltına alındı, 1738 sentetik ecza hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1738 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 cep telefonuna el konuldu ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonlarda 10 şüphelinin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramada, 1738 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA