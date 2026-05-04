Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına Hüseyin Kılıç seçildi
Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin 9. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hüseyin Kılıç, güven tazeledi.
Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılan genel kurulda, Kılıç tek aday olarak seçime girdi.
Seçimlerde 88 oy alan Kılıç, yeniden başkanlık görevine getirildi.
Kılıç'ın yönetim kurulunda Cuma Kara, Sedat Çakıl, Mehmet Deniz ve Yasin Özçelik yer aldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu