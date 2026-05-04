Karabük, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü.

Karabük kent genelinde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Keltepe Dağı'ndaki Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zaman zaman da sis görüldü.

Bölgedeki kar örtüsü dronla görüntülendi.

Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerine de kar yağdı.

Düzce ve Bolu

Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kara bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerine kar yağdı.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçeleri ile Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde de tabiat beyaza büründü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
