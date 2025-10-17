Haberler

Karabük Belediyesi Zonguldak Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Karabük Belediyesi Zonguldak Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Sürüyor
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak Caddesi'nde altyapı, kaldırım ve aydınlatma yenileme çalışmalarını inceledi. Cadde boyunca 20 bine yakın ağaç dikildiği ve mevcut ağaçların büyük kısmının korunduğu belirtilirken, çalışmaların yılbaşından önce tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinin en işlek arterlerinden biri olan Zonguldak Caddesi'nde altyapı, kaldırım ve aydınlatma yenileme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, çalışmalar kapsamında kent genelinde 20 bine yakın ağaç dikildiğini, cadde boyunca da ıhlamur ağaçlarının toprakla buluşturulduğunu belirterek, "Ihlamur, bölgemizin ağacı. Mis gibi kokacak, halkımız toplayacak, çayını demleyecek. Diğer taraftan arı gibi canlılar da bunlardan beslenecek." ifadelerini kullandı.

Cadde üzerindeki mevcut ağaçların büyük kısmının korunduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Burada yedi ağacımız vardı. Birini kesmek zorunda kaldık ancak diğer altı tanesini taşıdık. Yolu genişlettik, otopark alanları oluşturduk. İki şerit artı bir otopark yaptık."?değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaların yılbaşından önce tamamlanmasının planlandığını kaydeden Çetinkaya, geçici aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
