Karabük Belediyesi, Yücel Huzurevi'ni Ziyaret Etti

Karabük Belediyesi, Bilim Merkezi ve KAMER personeli, Yücel Huzurevini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette sohbet edilerek keyifli anlar yaşandı, tecrübeler ve yaşam anıları paylaşıldı.

Bilim Merkezi personelleri, huzurevi sakinlerine sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle farklı şehirleri ve doğa manzaralarını görme imkanı sundu.

Canlı müzik performansının da yer aldığı etkinlikte, belediye personelleri huzurevi sakinlerine çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, büyüklerin geçmişten bugüne taşıdıkları bilgi, tecrübe ve değerlerlerin en kıymetli hazine olduğunu belirterek, "Onların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek, kendilerini değerli hissettirmek bizler için en büyük mutluluktur. Belediyemiz, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda her yaştan hemşehrimize dokunan çalışmalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

"Sel ve Su Baskını Tatbikatı" yapıldı

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde sel ve su baskını tatbikatı düzenlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Safranbolu ilçesindeki Kadıbükü köyü yakınlarından geçen derede yapılan tatbikata jandarma, itfaiye, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 110 kişi katıldı.

Tatbikat senaryosu gereği Karabük merkez ve Safranbolu ilçesini etkileyen sel baskınının ardından ekipler harekete geçirildi.

Kentteki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Derede aracıyla sele kapılan kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.