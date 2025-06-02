Karabük Belediyesi Öğrencilere Bilim ve Tarih Gezisi Düzenledi

Karabük Belediyesi Öğrencilere Bilim ve Tarih Gezisi Düzenledi
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Karabük Belediyesi, TÜBİTAK 4003-B projesi kapsamında öğrenciler için Hadrianapolis Antik Kenti'ne bilimsel ve kültürel saha gezisi düzenledi. Öğrenciler, arkeolojik kazı alanlarını inceleyerek tarihle buluşma fırsatı buldu.

Karabük Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4003-B "Geleceğin Bilim Adamlarını Yetiştiriyoruz" projesi kapsamında öğrenciler için bilimsel ve kültürel içerikli saha gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında öğrenciler, Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Gezi süresince öğrenciler, arkeolojik kazı alanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Tarihi yapılar, mozaikler ve koruma altındaki eserler hakkında bilgi aldı.

Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen gezi, öğrencilerin hem tarihi mirasla tanışmasına hem de bilimsel gözlem becerilerini geliştirmesine katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, TÜBİTAK destekli projeyle gençleri bilimle, kültürle ve tarihle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Karabük Belediyesi olarak sadece şehir yaşamını değil, eğitim ve kültür altyapısını da güçlendiren çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek bizim için en anlamlı yatırımlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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