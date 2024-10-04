Üye Girişi
Haberler

Karabük Belediyesi'nden Kayabaşı Mahallesi'ne 10 Milyon Liralık Merdiven Yenileme Projesi

Karabük Belediyesi'nden Kayabaşı Mahallesi'ne 10 Milyon Liralık Merdiven Yenileme Projesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi'ndeki merdivenlerde yenileme çalışması başlattı. 10 milyon lira bütçeyle gerçekleştirilecek proje, toprak kaymaları ve kaygan zemin gibi güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Karabük Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi'ndeki merdivenlerde yenileme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bütçesi 10 milyon lira olarak belirlenen proje sayesinde, yaşanan toprak kayması ve benzeri sorunlar son bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kayabaşı Mahallesi'ndeki merdivenlerin, halk için ciddi güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti.

Özellikle yağışlı günlerde toprak kaymaları ve kaygan zeminlerin büyük risk oluşturduğunu aktaran Çetinkaya, "Belediye olarak bu sorunu çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattık. Proje için 10 milyon liralık bütçe ayırdık ve bu yatırımla sadece merdivenleri yenilemekle kalmayacak, Kayabaşı merdivenlerinin kullanımını daha güvenli, rahat ve estetik bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

Yerel Yönetim Güvenlik Belediye Güncel Emlak Yaşam

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu kaç maç yok? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle?
title