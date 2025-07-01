Karabük Belediye Başkanı'ndan Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepki

Karabük Belediye Başkanı'ndan Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepki
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye sert tepki göstererek, bu yayınların nefret suçu olduğunu belirtti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Muhammed'in Müslümanlar için sadece bir önder değil aynı zamanda ahlakın, merhametin ve adaletin sembolü olduğunu belirtti.

İnançlara ve kutsallara yönelik hakaretlerin asla ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimize yapılacak her türlü hakaret tüm Müslümanların kalbine saplanan hançerdir. Bu tarz yayınlar, toplumsal barışı, hoşgörüyü ve insanlık onurunu hedef alan açık bir nefret suçudur. Alemlere rahmet Peygamber Efendimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleler yapılmış ve dergi yetkilileri gözaltına alınmıştır. İlgili dergiyi bu sorumsuz ve seviyesiz yayını nedeniyle bir kez daha şiddetle kınıyorum."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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