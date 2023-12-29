Karabatak suya bırakılan balıkçı ağından kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde suya bırakılan balıkçı ağına ayakları dolanan karabatak çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Esenköy beldesi sahilinde gezen iki arkadaş, daha önce balıkçıların suya bıraktığı ağa karabatağın dolaştığını fark etti.

Vatandaşlar, ağın ipini kıyıya doğru biraz çekerek hayvana ulaştı.

Karabatağı ayağına dolanan ipten kurtaran iki arkadaş, hayvanı bir süre besledikten sonra doğal ortamına saldı.