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İzmir'de otluk alandan sıçrayan yangın 2 araçta hasar oluşturdu

İzmir'de otluk alandan sıçrayan yangın 2 araçta hasar oluşturdu
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İzmir Karabağlar'da otluk alanda çıkan yangın, park halindeki iki araca sıçradı; itfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar hasar aldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, otluk alanda başlayan yangının sıçraması sonucu 2 araç zarar gördü.

Reis Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler alandaki evsel atıkların tutuşmasıyla büyüdü, park halindeki hafif ticari araç ile otomobile sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil ve hafif ticari araç hasar gördü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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