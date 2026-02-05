Haberler

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski yöneticileri müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da yargılanan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski yöneticileri, savaş suçları ve soykırım gibi suçlarla müebbet hapse mahkum edildi. Aralarında eski cumhurbaşkanları ve diğer yüksek düzeyli yetkililerin olduğu sanıkların cezaları açıklandı.

Azerbaycan'da yargılanan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticileri, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakü Askeri Mahkemesinde aralarında sözde Ermeni yönetiminin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve sözde "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkemece, "savaş planlama, başlatma ve yürütme", "soykırım", "halkı yok etme", "kölelik", "halkı zorla yerinden etme", "işkence", "savaş kurallarını çiğneme", "kasıtlı öldürme", "terörizm", "terörü finanse etme", "yağma", "anayasal düzeni zor kullanarak değiştirme" ve diğer suçlardan yargılanan sanıkların cezaları açıklandı.

Karara göre sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, "parlamento başkanı" Davit İşhanyan, "savunma bakanı" Levon Mnatsakanyan, "savunma ordusu komutan yardımcısı" Davit Manukyan ve "dışişleri bakanı" David Babayan, müebbet hapse mahkum edildi.

Sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ile Bako Saakyan ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin bazı eski yöneticileri, Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor

Konu ciddi! Bunu yapan fenomenleri hapis cezası bekliyor
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

Cezaevindeki şeytani plan deşifre oldu! Bomba iç çamaşırı detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu