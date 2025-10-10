Kara Yollarında Üstyapı Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor. Çalışma kapsamında, Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönüne devam edip, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-10. kilometrelerinde Bağlıca-Eskişehir kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Kayseri-Niğde yolunun 5-10 ve Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Biga-Lapseki-Çanakkale yolunun 7-9. kilometrelerinde Lapseki-Çanakkale istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi amacıyla yapım ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 59-60. kilometrelerindeki Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapıları yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.