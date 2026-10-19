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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Hadımköy-Çatalca kavşaklarındaki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince otoyolun Ankara istikametinde şerit daraltılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre gerçekleştirilecek.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 29-31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Otoyol Kavşağı ile Torbalı-Belevi yolu arasındaki kesimin 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 1-3. kilometrelerinde Asi-1 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 67-68. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 3-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 65-75. kilometrelerinde temizlik çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 17. kilometresindeki Şehit Muammer Kentez Üst Geçidi'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA