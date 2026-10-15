Haberler

Kara yollarında durum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İstanbul-Edirne yönünde Gaziosmanpaşa Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyol çıkışı, eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınarak Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine ulaşım yeni ayrım kolundan gerçekleştiriliyor. Bu kesimde eski otoyol ayrım kolu kullanılamıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Samsun ve Karapürçek kavşaklarında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Zonguldak istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 29-31. kilometrelerindeki kavşak üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık-Otoyol Bağlantı kavşaklarındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 0-5. kilometrelerindeki sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Velipalas (Şehit Burhan Gatfar) Aç-Kapa Tüneli'ndeki trafik akışı çalışma süresince servis yolundan sürdürülüyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 20. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Eynesil yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı

Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: Bu şaka mı?
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Herzog kürsüye çıkınca salon boşaldı! Hakan Fidan dahil 10'dan fazla ülkenin temsilcisi CICA Zirvesi'ni terk etti

Herzog konuşmaya başlar başlamaz salon boşaldı! Fidan da çıktı
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü

Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü