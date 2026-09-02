Yol Çalışmaları Sürüyor: Sürücülere Trafik İşaretlerine Uyma Uyarısı
Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM ve TAG otoyolları ile çeşitli illerdeki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiğini bildirdi. Bazı kesimler trafiğe kapatılırken alternatif güzergahlar ve kontrollü ulaşım uygulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları 1-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. ve Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bursa-Yalova yolunun 33-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 41-43. kilometrelerinde demir yolu üstgeçit köprüsündeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin-Erzurum yolunun 1-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemi ile bordür diplerinde temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.