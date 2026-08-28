Karayollarında bakım ve yapım çalışmaları: Sürücülere uyarılar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 179-188. kilometrelerde trafik işaretlemesi yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım, Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerindeki (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı-Hisarcık yolunun 18-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA