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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Yavaşlama Uyarısı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu ve birçok ildeki karayolu yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini bildirdi. Çalışmaların olduğu kesimlerde ulaşım kontrollü veya iki yönlü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşaklarında (Alikahya mevkisi) alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu'ndaki trafik akışı Ankara ve İstanbul istikametlerinde servis yolundan iki yönlü sağlanıyor. Ankara istikametindeki trafiğin servis yoluna aktarılabilmesi için 22.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma uygulanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü'nün Menemen istikameti 3-4. kilometrelerinde derz yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle 22-23 Ağustos'ta sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden devam edecek.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Nevşehir-Aksaray istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolunun 5. kilometresinde sol şeritler ile dönel kavşak trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'ndaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31 ve İznik-Mekece yolunun 8-10. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerindeki (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA
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