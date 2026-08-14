Yol Çalışmaları: Tem, Anadolu ve Tag Otoyollarında Ulaşım Düzenlemesi
Kara yollarındaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı otoyol ve yollarda trafik kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine uyması, yavaş gitmesi gerekiyor. TEM ve Anadolu Otoyolu'nda kapatmalar var.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Çamlıdere kavşakları kesiminin 7-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 27-29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aliağa-Ayvalık yolunun 0-6. ve Kayseri-Sivas yolunun 57-61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 33-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
????Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin drenaj sistemleri ile bordür temizliği çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.