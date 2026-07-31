Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşakları mevkisinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde 22.00-06.00 saatlerinde derz onarım çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda trafik, gece saatlerinde Edirne istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak, gündüz saatlerinde de derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Kahramanmaraş kuzey çevre yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım dolayısıyla ulaşım, diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde bordür çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım, Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 39-40 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.